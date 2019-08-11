Суд отказался арестовывать телережиссера по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы не стал арестовывать режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, суд постановил вернуть ходатайство следствию без рассмотрения.

Ранее следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать Васильева.

43-летний телережиссер Дмитрий Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела. После этого он был срочно госпитализирован из СИЗО в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.