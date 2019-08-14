В РПЦ прокомментировали экспериментальный дизайн храма в Екатеринбурге

Настоятель Храма на Крови отец Максим (Меняйло) заявил, что не готов давать экспертную оценку «арочному» дизайну храма Святой Екатерины, но приветствует появление новых проектов храма.

«Отрадно, что идея построить храм святой Екатерины вдохновляет городское сообщество на различные инициативы – от поиска места под храм до предложения эскизных и проектных решений. Это говорит о том, что храм нужен городу и он обязательно будет построен», – заявил отец Максим Ura.ru.

Отец Максим назвал новый проект свидетельством «интереса и неравнодушия к святому делу строительства храма Небесной покровительницы города», добавив, что «храм станет точкой притяжения и приложения совместных усилий горожан».

«Что до экспертной оценки предложенных проектов – это дело профессиональных архитекторов», – добавил он.

Ранее архитектурная студия Rock представила футуристический проект для храма святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода. Основатель студии Екатерина Спирина отметила, что архитекторы разработали его «для себя». «Естественно, никаких заказчиков у нас не было – ни договоров, ни денег. Фонду святой Екатерины мы проект не показывали», – рассказала Спирина.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.