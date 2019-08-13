Архитекторы создали футуристический проект храма в Екатеринбурге

Архитектурная студия Rock представила футуристический проект для храма святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода.

«Нам предложили пофантазировать на тему футуристичного православного храма, мы решили не мелочиться... Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни», – говорится в сообщении на странице студии в Instagram.

Архитекторы объясняют, что на момент проектирования только две площадки, которые вошли в опрос горожан как возможные для возведения храма Святой Екатерины, оказались пригодными для строительства. Площадка располагается на месте бывшего приборостроительного завода.

Изначально было утверждено три площадки: рядом с набережной городского пруда, на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод. Однако на месте телебашни уже началось возведение ледовой арены.

По словам архитекторов, православный храм будет выделяться золотыми куполами, закомарами, кокошниками и апсидами. Снаружи его будет окружать закрытая оранжерея с открытым доступом для всех желающих.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.