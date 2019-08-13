Дознавательница по делу об изнасиловании в Уфе впервые пришла в суд

Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, 13 августа впервые пришла в суд по этому делу.

Фатхисламова пришла в Кировский районный суд Уфы в сопровождении адвоката Ирины Валеевой. Девушка была в солнечных очках, хотя в Уфе сегодня пасмурно. Потерпевшая и ее защита не стали общаться с журналистами и на вопрос, почему ранее не являлись на процесс, не ответили, передает РИА «Новости».

Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими девушки-дознавателя начался 29 июля. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение и перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако и 6 августа Фатхисламова не появилась. Тогда адвокаты обвиняемых заявили, что процесс перенесен на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны из-за заболевания адвоката пострадавшей.

Напомним, все подозреваемые были арестованы, их уволили. Потерпевшую также уволили из полиции за употребление спиртных напитков на рабочем месте.