ДНР заявила об уничтожении двух украинских беспилотников

Ополченцы Донецкой народной республики сбили на юге ДНР два беспилотника украинских силовиков, заявил глава пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.

«Огонь велся целенаправленно по населенным пунктам! Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела Октября. С помощью него корректировали минометный огонь по домам мирных жителей», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что второй беспилотник – на этот раз ударный – уничтожили подразделения ПВО ДНР при попытке нанесения удара по Коминтерново.

Накануне в ДНР сообщили, что ополчение уничтожило ударный беспилотник ВСУ, который должен был атаковать село Ленинское на юге республики.

1 августа украинские силовики уже применяли ударный беспилотник. Тогда были ранены трое военнослужащих республики.