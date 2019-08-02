В ДНР сбили сбрасывавший гранаты украинский беспилотник

Управление Народной милиции ДНР сообщило об уничтожении украинского беспилотника, который пытался атаковать позиции ополчения.

«В 16.38 (совпадает с мск) на горловском направлении в районе Широкой Балки враг предпринял очередную попытку нанести удар по нашим защитникам с помощью ударного БПЛА. Однако беспилотник был вовремя замечен нашими подразделениями ПВО и уничтожен», – сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что аппарат успел сбросить несколько гранат при падении, однако они разорвались в нейтральной зоне, что позволило избежать жертв и разрушений.

«Сбитый летательный аппарат также упал вблизи украинских позиций», – пояснил представитель Народной милиции.

В управлении ведомства отметили, что в 19.15 мск ВСУ выпустили по окраинам Горловки две гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

«Очередной факт применения вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА и факты очередного нарушения перемирия являются явным показателем незаинтересованности Украины в мирном урегулировании этого конфликта. Мы требуем от международных наблюдателей зафиксировать факт нарушения перемирия и добиться от украинской стороны его полного исполнения», – заключил представитель Народной милиции.

Ранее в ДНР сообщали, что с украинского беспилотника на ополченцев ДНР сбросили гранату, ранения получили трое военнослужащих.