Украинских силовиков обвинили в сбросе гранаты на ополченцев с беспилотника

С украинского беспилотника на ополченцев ДНР сбросили гранату, ранения получили трое военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

Он отметил, что гранату ВОГ-17 сбросили днем в четверг в районе населенного пункта Октябрь. Раненые госпитализированы, их состояние стабильное. Силы ПВО ДНР уничтожили беспилотник, когда он попытался предпринять вторую попытку атаки спустя полчаса, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что украинские силовики также нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.