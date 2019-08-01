Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе

В районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе по позициям народной милиции Луганской народной республики открыт огонь со стороны украинских силовиков, заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня в 13.25 (совпадает с мск) преступники из 54-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Золотое-5», – передает его слова РИА «Новости».

Огонь был открыт спустя 10 дней после начала нового режима прекращения огня, который вступил в силу 21 июля.

Накануне полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается, количество обстрелов существенно сократилось.