Россия назвала последствия заключения нового перемирия в Донбассе

Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается, количество обстрелов существенно сократилось.

«На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что контактная группа регистрирует снижение количества обстрелов в регионе.

Напомним, в Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое было сорвано ВСУ в течение суток после наступления перемирия.