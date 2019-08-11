ДНР заявила об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

Ополчение Донецкой народной республики уничтожило ударный беспилотник Вооруженных сил Украины. Предположительно, с помощью дрона украинские силовики собирались атаковать село Ленинское на юге республики, сообщили в Народной милиции ДНР.

«Сегодня в 11.10 (мск) нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17. Украинские боевики из 36-й бригады пытались провести его в обход наших позиций вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населенный пункт Ленинское», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.

Также в ДНР напомнили, что 1 августа украинские силовики уже применяли ударный беспилотник, тогда пострадали трое военнослужащих республики.

«Данный факт является очередным доказательства нарушения Украиной действующего перемирия и абсолютного нежелания мирного урегулирования конфликта. Мы призываем все мировое сообщество жестко отреагировать на очередную попытку Украины нанести удар по мирным жителям Донбасса и добиться, наконец, выполнения ею перемирия, Минских договоренностей и международных конвенций», – добавили в ведомстве.