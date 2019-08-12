На Ставрополье разработают проекты по профилактике терроризма

«Лагерь создается как площадка, на которой любой молодой человек и команда смогут продемонстрировать свой талант, найти единомышленников и получить общественно-государственную поддержку», – заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе министерства образования Ставропольского края, комментируя открытие десятого Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Юбилейный форум стартовал в Пятигорске у подножия горы Машук 9 августа. Молодежные лидеры семи субъектов округа разрабатывают предложения по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе. В рамках грантового конкура они создают и защищают проекты, направленные, в том числе на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде.

«Это палаточный лагерь. Форум проводится уже 10-ый раз, он ежегодный. История «Машука» начинается в 2010 году, тогда он еще носил скромное название «палаточный лагерь». Основная цель молодежного съезда была четко прописана, и до сих пор она актуальна», – добавили в министерстве.

В пресс-службе минобразования Ставропольского края рассказали, что помимо самореализации, участники смогут наладить взаимодействие с представителями других народов, религий и регионов. В этом году будет три смены форума, в каждой тысяча участников.

«У нас много разных направлений, где участники смогут узнать много нового, показать себя и так далее. У них будет возможность поучаствовать в грантах и выиграть какое-то спонсирование для реализации своих проектов», – пояснили в пресс-службе.

Для примера, впрошлом году на реализацию проектов победителей было выделено 83 миллиона. 73 человека представляли Ставропольский край, среди предложений молодежи был межрегиональный съезд молодых политиков, ювелирная мастерская, создание национальной одежды для музеев, рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что форум является одним из центральных событий молодежной политики. Он входит в программу «Молодежная политика Ставропольского края».

«Над мероприятием работает много человек. Приезжают и из сферы политики, и артисты. Форум привлекает внимание всей страны», – подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что на площадке форума молодые лидеры формируют предложения по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе путем разработки и защиты грантовых проектов.

«Этот форум посещают и представители других регионов России, которые Северный Кавказ узнают с новой стороны. Они понимают, что СКФО – это мирная территория, где ценят дружбу, товарищество и уважают всевозможные традиции», – заключили в ведомстве.