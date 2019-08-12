Медведев принял у Бердымухамедова заявку на всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку российских автомобилей Aurus.

Перед началом первого Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил премьер-министра Дмитрия Медведева, возглавившего российскую делегацию. Вместе они осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus, передает РИА «Новости».

Бердымухамедов отметил, что подаст заявку на приобретение всей линейки таких авто. Медведев в ответ поблагодарил его за высокую оценку российской разработки и заверил, что «заявка, безусловно, принята».

Aurus Senat цвета «lustre white» («искрящийся белый») был произведен в июле 2019 года Государственным научным центром «НАМИ» специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении. Эта версия автомобиля произведена впервые и в единственном экземпляре.

Автомобили Aurus Senat Sedan и бронированный Aurus Senat limousine представили на Женевском международном автосалоне, который проходил с 5 по 17 марта. Западные журналисты назвали их конкурентами брендов Bentley и Rolls-Royce.

Сообщалось, что Aurus Senat Sedan в коммерческой продаже будет стоить порядка 18 млн рублей.