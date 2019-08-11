Пхеньян назвал главное препятствие для возобновления переговоров с Сеулом

Совместные военные учения Южной Кореи и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом, говорится в заявлении генерального директора американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гына.

«Учитывая тот факт, что военные учения [Южной Кореи и США] по своей сути делают нас врагами, они (Южная Корея) должны подумать о том, что контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений», – приводит ТАСС текст заявления, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Что касается наших испытаний для разработки обычных вооружений, то даже президент США [Дональд Трамп] сделал замечание, в котором фактически признал право суверенного государства на самооборону, отметив, что это были испытания ракет малой дальности, которые проводят многие государства», – напомнили в МИД КНДР.

В северокорейском ведомстве также указали, что «считают нонсенсом» призывы Южной Кореи остановить испытания, направленные на укрепление самообороны.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал о предложении лидера КНДР Ким Чен Ына возобновить переговоры после завершения совместных учений США и Южной Кореи.

В КНДР подчеркивали, что действия Вашингтона и Сеула «охлаждают» желание Пхеньяна выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения.

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