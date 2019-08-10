Трамп раскрыл содержание нового письма от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп рассказал о содержании письма, которое он недавно получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В письме глава КНДР выразил озабоченность военными учениями, которые проводит Южная Корея совместно с США, написал Трамп в Twitter.

«В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи», – отметил Трамп.

По его словам, Ким Чен Ын принес извинения за недавние пуски ракет и пообещал завершить испытания в ближайшее время, после учений США и Южной Кореи.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с Ким Чен Ыном! Северная Корея без ядерного оружия станет одной из самых успешных стран в мире!» – подчеркнул президент США.

Ранее в МИД КНДР заявили, что действия Вашингтона и Сеула «охлаждают» желание Пхеньяна выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения.

В понедельник стартовали военные учения США и Южной Кореи. КНДР обвинила американцев в расширении враждебных действий против Пхеньяна. Северокорейская сторона заявляет, что США в Сингапуре и Пханмунджоме обязались «приостановить проведение военных учений» с Сеулом.