КНДР расхотелось исполнять договоренности с США

Действия Вашингтона и Сеула «охлаждают» желание Пхеньяна выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения, заявил МИД КНДР.

Заявление внешнеполитического ведомства распространило постпредство КНДР при ООН, передает РИА «Новости».

В понедельник стартовали военные учения США и Южной Кореи. КНДР обвинила американцев в расширении враждебных действий против Пхеньяна. Северокорейская сторона заявляет, что США в Сингапуре и Пханмунджоме обязались «приостановить проведение военных учений» с Сеулом.

По мнению МИД КНДР, у Вашингтона и Сеула нет «политической воли для реализации» обещаний «улучшить отношения» с Пхеньяном. США и Южная Корея продолжают рассматривать КНДР как врага, считает Пхеньян.

Все это «влияет на перспективы будущего диалога». Как подчеркнул МИД КНДР, северокорейская сторона предупреждала, что учения США и Южной Кореи «заблокируют прогресс» в переговорах с Пхеньяном.

КНДР настроена на «пересмотр своих предыдущих шагов», хотя все еще стремится к диалогу.

«Но динамика диалога будет более незаметной, пока продолжаются враждебные военные действия», – заявило северокорейское внешнеполитическое ведомство.

В июне американский президент Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном на границе Южной и Северной Кореи. Президент США впервые ступил на территорию КНДР, а лидер КНДР перешел на южнокорейскую территорию. Трамп заявил, что не планирует форсировать события в диалоге по денуклеаризации с КНДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД