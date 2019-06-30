Трамп рассказал об итогах переговоров с Ким Чен Ыном

США не планируют форсировать события в диалоге по денуклеаризации с КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп, заявив, что «скорость не является целью».

Трамп добавил, что они с Ким Чен Ыном условились подготовить команды переговорщиков, которым предстоит согласовать определенные детали. Переговорщики встретятся в течение 2-3 недель, передает ТАСС.

Он также заявил, что надеется со временем отменить санкции против КНДР, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются», – сказал Трамп.

Переговоры состоялись в Доме свободы в пункте Пханмунджом. После этого лидер КНДР прошел пешком несколько десятков метров до границы в сопровождении Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Политики обменялись рукопожатиями, и Ким Чен Ын вернулся на границу КНДР.

В воскресенье Трамп встретился с Ким Чен Ыном на границе Южной и Северной Корей. Президент США впервые ступил на территорию КНДР, а лидер КНДР перешел на южнокорейскую территорию.