Экс-главу администрации Атамбаева поместили в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека отправил Фарида Ниязова, бывшего главу администрации президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в следственный изолятор до 8 октября.

Ниязову предъявлено обвинение в захвате заложников при штурме резиденции Атамбаева, а также массовых беспорядках, передает 24.kg.

Напомним, Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. В итоге столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

Москва выразила надежду, что конфликт в республике разрешится мирным путем.