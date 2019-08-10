На согласованный митинг-концерт оппозиции в Москве вышли 7 тыс. человек

По данным на 14.00 мск, на территорию согласованного митинга-концерта «За свободу и справедливость» в Москве прошли 7,2 тыс. участников.

Об этом сообщает аккаунт #БелыйСчетчик в Twitter.

«Прошли 7,2 тыс. участников. Подсчет продолжается», – говорится в сообщении.

Отметим, что власти Москвы разрешили собрать на согласованной акции до 100 тыс. человек.

Блогер Юрий Дудь заявлял, что собирается принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве, отметив, что «будет круто», если на него соберутся 100 тыс. человек.

Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный с властями города митинг-концерт оппозиции.

При этом власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.

Тем временем стало известно, что субботние акции оппозиции в России провалились.