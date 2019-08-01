США решили не вводить «иранские» санкции против России

Исключение из санкций для ряда ядерных объектов Ирана решено продлить, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В противном случае Белому дому пришлось бы ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, связанных с иранскими проектами.

По словам Болтона, исключения продлены на 90 дней. Исключения касаются реконфигурации реактора в Араке, перестройки центра по обогащению урана в Фордо, АЭС «Бушер» и реактора в Тегеране, передает РИА «Новости».

При этом Госдеп заявил, что США продлили ограничения в отношении ядерной программы Ирана, но не упомянул об озвученных Болтоном исключениях.

Госдеп считает, что ограничения позволят «сохранить контроль над гражданской ядерной программой Ирана» и снизить возможности Тегерана по сокращению «времени прорыва» для создания ядерного оружия».

США называют Иран «лидером» среди «государств-спонсоров терроризма».

По мнению Госдепа, Тегеран использует ядерную программу для «вымогательства у международного сообщества».

Вашингтон хочет лишить Тегеран «любого пути к ядерному оружию». США намерены использовать для этого все доступные «дипломатические и экономические инструменты».

Американская сторона пригрозила усиливать «давление и дипломатическую изоляцию», пока Иран «отвергает дипломатию и расширяет свою ядерную программу».

Напомним,США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.