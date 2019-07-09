Москалькова: России нужен закон о противодействии насилию в семье

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...

Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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            Москалькова: России нужен закон о противодействии насилию в семье

               9 июля 2019, 21:26
            Фото: Илья Питалев/РИА Новости
            Текст: Людмила Суркова

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            «Считаю важным разработать такой закон, в котором уделялось бы внимание организации центров для жертв насилия», – сказала газете ВЗГЛЯД федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Так она прокомментировала решение ЕСПЧ, который присудил компенсацию в 20 тысяч евро россиянке – жертве домашнего насилия.

            «Если были исчерпаны все возможности национальных институтов, и человек не получил удовлетворения и обратился за помощью в Европейский суд,  Россия находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, нужно выполнить решение европейского суда», – отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Собеседница сочла правильным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)  присудить компенсацию жертве домашнего насилия из России.

            Напомним, что европейская инстанция присудила компенсацию морального вреда в 20 тысяч евро гражданке РФ Валерии Володиной. Как сообщает ТАСС, женщина жаловалась на побои (в том числе во время беременности), похищение, преследование и угрозы со стороны бывшего мужа.  В решении Страсбургского суда отмечается, что постадавшая обращалась в полицию или больницу, чтобы зафиксировать побои, но уголовные дела в отношении ее мужа не возбуждались. В 2018 году мужчина опубликовал в интернете фотографии Валерии без ее согласия. В заявлении ЕСПЧ говорится, что  полиция начала расследование по факту вмешательства в личную жизнь, но затем пришла к выводу, что насилие и угрозы насилия в отношении женщины являются результатом ее личных «неприязненных отношений» с мужем и ревности с его стороны.

            Согласно решению ЕСПЧ, российские власти «не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить ее от насилия».

            Тема противодействия насилию в семье стоит очень остро, констатировала Москалькова. Она напомнила, что, будучи депутатом Госдумы, участвовала в подготовке законопроекта о противодействии насилию в семье.

            «Сегодня этот вопрос не потерял своей актуальности. Выступая перед фракциями в Государственной Думе вчера и сегодня, я тоже поднимала вопрос о том, чтобы как можно быстрее разработать и принять такой законопроект», – рассказала омбудсмен.

            Москалькова сослалась на опыт Казахстана – «после принятия аналогичного закона, количество жертв преступлений, связанных с домашним насилием сильно уменьшилось».

            Кроме общей координации усилий органов важно обратить внимание еще на два пункта казахского законопроекта, отметила Москалькова. «Первое, это предостережение членов семьи, которые допускают насилие, еще не связанное с преступлением. Когда человеку нанесли побои или причинили ему моральный вред, который уже подпадает под действие уголовного кодекса, такой человек понесет наказание в рамках действующего законодательства», – отметила Москалькова.

            Очень важно не допустить того, что ситуация дойдет до применения насилия, подчеркнула собеседница. Закон о предупреждении насилия в семье предусматривает некоторое предостережение, после которого может наступить и ответственность.

            «Во-вторых, эти законы предусматривают возможность легализации центров для жертв домашнего насилия – так называемые «убежища», – подчеркнула Москалькова. «Сегодня наши волонтеры и общественные организации содержат такие центры за свои деньги. Их организуют люди неравнодушные к этой ситуации при поддержке, например, непосредственно мэра Собянина в Москве», – отметила Москалькова.

            Омбудсмен пояснила, что «убежища» дают возможность человеку, который попал в трудную жизненную ситуацию, уйти в этот центр, где им будет оказана психологическая и  материальная помощь, а также поддержка и совет, как выйти из этого трудного положения. «Как правило, жертвы – это женщины и несовершеннолетние, многие возвращаются в семью и налаживают отношения», – подчеркнула важность роли центров Москалькова.

            «Важно было бы вернуться к вопросу о ратификации Стамбульской конвенции» – отметила Москалькова. Речь идет о соглашении Совета Европы, которое направлено на противодействие насилию в семье. Добавим, что конвенция была открыта для подписания с 2011 года и вступила в силу с 2014 года. Соглашение подписали 46 стран и Евросоюз. Документ определяет насилие над женщиной как нарушение прав человека и форму дискриминации. Страны, подписавшие и ратифицировавшие конвенцию, должны соблюдать определенные правила по предотвращению насилия, защите жертв и наказанию преступников:  в частности, устанавливается, что к формам насилия относится не только изнасилование и преследование, но и принудительный брак и принудительный аборт. 


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