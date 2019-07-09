Сенатор Джабаров: Это неправильное заявление президента Грузии

Саломе Зурабишвили должна была сначала извиниться за свои слова, когда назвала Россию агрессором, за произошедшее с российским депутатом на ассамблее православия, а уже потом обличать внутренние радикальные силы в эскалации конфликта. Так прокомментировал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров призыв президента Грузии к России не вводить санкции.

«Призывать нас: Вы, ребята, сдерживайтесь, мы вас ненавидим, но не вводите санкции – это несерьезно. Цель ее слов была в том, чтобы помириться и отделаться малой кровью», – заявил Владимир Джабаров, комментируя призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к России «не следовать эскалации».

«Это неправильное заявление. Саломе Зурабишвили должна была сначала извиниться за то, что назвала Россию агрессором, и что якобы из-за нее произошла эскалация на Межпарламентской ассамблее православия», – добавил он.

Затем, по мнению сенатора, президент Грузии должна была попросить прощения за «того негодяя и уже потом разбираться с ним вплоть до привлечения к уголовной ответственности, потому что там идет сплошное нарушение законов».

«Мы крови не жаждем, но справедливость должна быть восстановлена», – заключил Джабаров.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации». По ее словам, руководство России само назвало «радикальными» силы, которые выступают в Грузии против России, поэтому было бы «парадоксальным», чтобы Москва отвечала на их «провокации». Таким образом Россия способствовала бы этим «деструктивным силам», сказала президент Грузии.

Во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Вопрос новых санкций был поднят после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле сочли произошедшее «большим позором для грузин».

Президент Владимир Путин тем временем отметил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу. Глава государства подчеркнул, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».

«Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», – сказал Путин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД