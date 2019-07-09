Алибасов сказал, кому достанется его наследство

Продюсер и музыкант Бари Алибасов заявил, что не собирается лишать своего сына наследства.

«По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на теле-шоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании», – написал продюсер в своем Instagram.

Он добавил, что в его семье, как и в любой другой, возникают конфликты, но они никак не влияют на целостность семьи.

«Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов», – заключил Алибасов-старший.

В июне «Московский комсомолец» опубликовал интервью с Бари Алибасовым, в котором утверждалось, что продюсер лишает своего сына наследства.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.