В Кремле пожалели о срыве телемоста между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он уточнил также, что в случае проведения телемоста стороны могли бы обсудить «все периоды» своих отношений в новейшей истории.

На вопрос о том, не будет ли диалог в формате телемоста на данный момент преждевременным, Песков ответил отрицательно.

«Общение людей никогда не может быть преждевременным», – сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде. В итоге NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы.

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста, а у NewsOne нашли связи с российским банком.

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