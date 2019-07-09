Эксперт: Оппозиционные партии безответственно отнеслись к выборам в Петербурге

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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...
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Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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            Эксперт: Оппозиционные партии безответственно отнеслись к выборам в Петербурге

            9 июля 2019, 13:06

            Текст: Олег Исайченко

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            «Удивляет то, как беспечно и безалаберно отнеслись многие партии при подготовке избирательной кампании за пост губернатора Санкт-Петербурга. В итоге мы получили четверку фаворитов – одного четко мотивированного кандидата и троих отбывающих номер», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя окончание регистрации кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

            «На сегодняшний день можно выделить несколько основных моментов избирательной кампании на пост губернатора Санкт-Петербурга. Первое – это тот факт, что обвинения в блокировании властью оппозиции при помощи муниципального фильтра оказались несостоятельны», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

            По его словам, количества депутатских подписей вполне хватило бы на то, чтобы выдвинулось еще несколько кандидатов. Это первый момент, который говорит о том, что на всех всего хватало несмотря на огромное количество участников: 28 кандидатов выдвинулось, при этом возможность пройти муниципальный фильтр была у всех.

            «Второй момент, который конечно расстраивает и разочаровывает, это то, что все политические партии и самовыдвиженцы плохо подготовились к кампании. Из 28 человек необходимые документы представили только 11 человек. Возникает вопрос: чем думали те 17 человек, которые выдвинулись, но даже не принесли документы?», – отметил политолог.

            Из 11 человек собрали подписи лишь семь человек, а из этих семи лишь четыре прошли регистрацию. Это говорит о низком качестве организационной и исполнительской дисциплины российских политиков или тех, кто претендует на такое звание, считает Старовойтов.

            «Мы ведь понимаем, что речь шла не о какой-то низкой выборной должности. Речь шла о должности главы одного из крупнейших городов России, Северной столицы. И удивляет, что так беспечно и безалаберно к этому отнеслись. И в итоге мы имеем четверку участников, которые достаточно четко определены в своих позициях», – сказал эксперт.

            «Первый – Александр Беглов, который представляет действующую власть. Человек лично общается с президентом, представил ему ряд проектов. В общем, достаточно прочно ассоциируется с темами управления городом и его развития. Беглов уже немало сделал для, демонстрируя свои возможности. В частности, он остановил рост ЖКХ, обсудил с Владимиром Путиным проекты развития Санкт-Петербурга, очень четко позиционирует себя как человек, который собирается вдохнуть в город новое развитие, новую энергию и работать во имя горожан. Вот его основная идея», – констатировал Старовойтов.

            «Также мы видим, безусловно уважаемого и яркого, но в первую очередь режиссера Владимира Бортко. Он много переживает о Питере, много о нем говорит. Но вызывает вопросы два момента. Первое – зачем знаменитому режиссеру лезть в такую тему, как управление огромным городом? Мы же понимаем, что режиссеры даже в кинопроизводстве не занимаются административкой. Этим занимается целая команда – продюсеры, директоры и так далее. Режиссер –  это творец. Зачем Бортко пытается загнать себя в эту кабалу – непонятно, и все это создает ощущение фальши», – поделился политолог.

            По его словам, Бортко вряд ли всерьез собирается заниматься развитием города.

            «Мы ведь помним, как Бортко стал депутатом Госдумы, – продолжил свою мысль собеседник. – Это было в рамках квоты, которую «Единая Россия» предоставляла депутатам других партий. Эта договоренность позволила пройти представителям других партий в округах, где «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов. Вот Бортко и стал депутатом Госдумы – с помощью квоты, уважения к нему, как к личности, и заслуг Коммунистической партии перед Родиной».

            И вот сейчас создается ощущение фальши, некоей игры, констатировал политолог. Есть мнение, что знаменитый режиссер отбывает номер, иллюстрируя собой, что Компартия вроде как также принимает участие в большой политической кампании.

            «Остальные кандидаты хотят больше заявить себя в политике, чем серьезно бороться за губернаторский пост. Это касается и Михаила Амосова, которого по политическому весу невозможно сравнивать ни с Бортко, ни уж тем более с Бегловым. И Надежды Тихоновой, которая оказалась в этой кампании исключительно потому, что она родственница лидера «Справедливой России», – поделился собеседник.

            Все это, по мнению собеседника, свидетельствует о кризисе оппозиционных политических партий и их безответственности.

            «К большим кампаниям нужно серьезно готовиться. Если ты намерен побороться за власть в Санкт-Петербурге, то, конечно, надо ответственно подбирать кандидатов. А мы видим ощущение небрежности и формализма у оппозиционных партий. Они как бы участвуют в выборах, но становится понятно, что они не только управлять городом не хотят, но и во власть попасть особо не рвутся, отметил эксперт.            

            «Этот экспресс-анализ приводит нас к одному – во всей этой кампании, при всех «за» и «против», есть только один серьезный кандидат, который, я думаю, и победит. Человек, который четко понимает, чего он хочет и зачем. То есть, у нас есть один мотивированный кандидат и три, скажем так, немотивированных, отбывающих номер», – резюмировал Сергей Старовойтов.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о регистрации врио главы города Александра Беглова кандидатом в губернаторы.

            Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города.

            На момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек. Из них представили все необходимые документы и были зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией четыре кандидата – Михаил Амосов, Александр Беглов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.


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