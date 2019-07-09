Эксперт: Оппозиционные партии безответственно отнеслись к выборам в Петербурге

«Удивляет то, как беспечно и безалаберно отнеслись многие партии при подготовке избирательной кампании за пост губернатора Санкт-Петербурга. В итоге мы получили четверку фаворитов – одного четко мотивированного кандидата и троих отбывающих номер», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя окончание регистрации кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«На сегодняшний день можно выделить несколько основных моментов избирательной кампании на пост губернатора Санкт-Петербурга. Первое – это тот факт, что обвинения в блокировании властью оппозиции при помощи муниципального фильтра оказались несостоятельны», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

По его словам, количества депутатских подписей вполне хватило бы на то, чтобы выдвинулось еще несколько кандидатов. Это первый момент, который говорит о том, что на всех всего хватало несмотря на огромное количество участников: 28 кандидатов выдвинулось, при этом возможность пройти муниципальный фильтр была у всех.

«Второй момент, который конечно расстраивает и разочаровывает, это то, что все политические партии и самовыдвиженцы плохо подготовились к кампании. Из 28 человек необходимые документы представили только 11 человек. Возникает вопрос: чем думали те 17 человек, которые выдвинулись, но даже не принесли документы?», – отметил политолог.

Из 11 человек собрали подписи лишь семь человек, а из этих семи лишь четыре прошли регистрацию. Это говорит о низком качестве организационной и исполнительской дисциплины российских политиков или тех, кто претендует на такое звание, считает Старовойтов.

«Мы ведь понимаем, что речь шла не о какой-то низкой выборной должности. Речь шла о должности главы одного из крупнейших городов России, Северной столицы. И удивляет, что так беспечно и безалаберно к этому отнеслись. И в итоге мы имеем четверку участников, которые достаточно четко определены в своих позициях», – сказал эксперт.

«Первый – Александр Беглов, который представляет действующую власть. Человек лично общается с президентом, представил ему ряд проектов. В общем, достаточно прочно ассоциируется с темами управления городом и его развития. Беглов уже немало сделал для, демонстрируя свои возможности. В частности, он остановил рост ЖКХ, обсудил с Владимиром Путиным проекты развития Санкт-Петербурга, очень четко позиционирует себя как человек, который собирается вдохнуть в город новое развитие, новую энергию и работать во имя горожан. Вот его основная идея», – констатировал Старовойтов.

«Также мы видим, безусловно уважаемого и яркого, но в первую очередь режиссера Владимира Бортко. Он много переживает о Питере, много о нем говорит. Но вызывает вопросы два момента. Первое – зачем знаменитому режиссеру лезть в такую тему, как управление огромным городом? Мы же понимаем, что режиссеры даже в кинопроизводстве не занимаются административкой. Этим занимается целая команда – продюсеры, директоры и так далее. Режиссер – это творец. Зачем Бортко пытается загнать себя в эту кабалу – непонятно, и все это создает ощущение фальши», – поделился политолог.

По его словам, Бортко вряд ли всерьез собирается заниматься развитием города.

«Мы ведь помним, как Бортко стал депутатом Госдумы, – продолжил свою мысль собеседник. – Это было в рамках квоты, которую «Единая Россия» предоставляла депутатам других партий. Эта договоренность позволила пройти представителям других партий в округах, где «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов. Вот Бортко и стал депутатом Госдумы – с помощью квоты, уважения к нему, как к личности, и заслуг Коммунистической партии перед Родиной».

И вот сейчас создается ощущение фальши, некоей игры, констатировал политолог. Есть мнение, что знаменитый режиссер отбывает номер, иллюстрируя собой, что Компартия вроде как также принимает участие в большой политической кампании.

«Остальные кандидаты хотят больше заявить себя в политике, чем серьезно бороться за губернаторский пост. Это касается и Михаила Амосова, которого по политическому весу невозможно сравнивать ни с Бортко, ни уж тем более с Бегловым. И Надежды Тихоновой, которая оказалась в этой кампании исключительно потому, что она родственница лидера «Справедливой России», – поделился собеседник.

Все это, по мнению собеседника, свидетельствует о кризисе оппозиционных политических партий и их безответственности.

«К большим кампаниям нужно серьезно готовиться. Если ты намерен побороться за власть в Санкт-Петербурге, то, конечно, надо ответственно подбирать кандидатов. А мы видим ощущение небрежности и формализма у оппозиционных партий. Они как бы участвуют в выборах, но становится понятно, что они не только управлять городом не хотят, но и во власть попасть особо не рвутся, отметил эксперт.

«Этот экспресс-анализ приводит нас к одному – во всей этой кампании, при всех «за» и «против», есть только один серьезный кандидат, который, я думаю, и победит. Человек, который четко понимает, чего он хочет и зачем. То есть, у нас есть один мотивированный кандидат и три, скажем так, немотивированных, отбывающих номер», – резюмировал Сергей Старовойтов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о регистрации врио главы города Александра Беглова кандидатом в губернаторы.

Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города.

На момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек. Из них представили все необходимые документы и были зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией четыре кандидата – Михаил Амосов, Александр Беглов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.