В Германии приняли к сведению приглашение в Минск на встречу по Украине

В правительстве Германии заявили, что приняли к сведению сообщение о приглашении президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу в Минск.

«Мы приняли к сведению сообщения. В настоящее время у нас нет собственной информации в этой связи», – сказал представитель кабмина, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина-Россия-США-Великобритания-Германия-Франция.

В Кремле ответили, что изучат предложение украинского президента о новом формате переговоров, а Минск уже заявил о готовности провести встречу по Донбассу.