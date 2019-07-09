Китай выразил протест США из-за поставок оружия Тайваню

Китай передал ноту протеста США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню, заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Соответствующее представление китайские власти сделали в адрес США. Отмечается, что продажа американского оружия Тайваню нарушит международное право и основные нормы, которые регулируют отношения между государствами, передает РИА «Новости».

Кроме того, такое решение Вашингтона станет нарушением принципа «одного Китая», а также трех совместных американо-китайских коммюнике, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

По словам дипломата, продажа оружия Тайваню – это «вмешательство во внутренние дела Китая», которое «наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР».

«Мы выражаем протест в отношении этих действий», – заявил дипломат на брифинге.

Кроме того, Китай призвал США немедленно отменить все планы по продаже вооружений Тайваню, а также прекратить любые военные контакты.

«Тайвань остается неотъемлемой частью территории Китая, никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять внешнему вмешательству», – заявил дипломат.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню вооружений. Тайвань хочет купить у США более 100 танков M1A2T Abrams, свыше 250 ПЗРК Stinger, более 300 пулеметов, ремонтно-эвакуационные машины и тягачи, боеприпасы и оборудование.

В июне Китай заявил, что не отказывается от возможности применить силу в ситуации вокруг Тайваня. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.