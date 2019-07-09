У здания парламента в Тбилиси прошли две акции протеста

Два митинга одновременно прошли в ночь на вторник у здания парламента в центре Тбилиси.

По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, а второго продолжали требовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии, передает ТАСС.

Данные акции продолжаются с 20 июня.

Участники обеих акций собрались у парламента с 19:00 (18:00 мск) в понедельник. Протестующих разделял кордон полиции.

При этом участники митинга против сексуальных меньшинств проявляли агрессию в адрес требовавших отставки Гахарии.

На данный момент митинги завершены, у здания остаются отдельные группы людей. Движение автотранспорта в этом районе открыто.

Ранее сообщалось, что у здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста. Они проходят после того, как телеведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется выходка Габунии для Грузии.