Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино

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9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Когда Америка останется без сланцевой нефти

Американская сланцевая революция может закончиться так же внезапно, как и началасьФото: usgs.gov
В США все чаще звучат отрезвляющие оценки перспектив добычи сланцевой нефти – той самой, которая сделала Соединенные Штаты одним из ведущих производителей нефти и резко снизила цены на черное золото. Почему эти месторождения фактически оказались убыточными – и как много сланцевой нефти и газа еще осталось в Америке? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

Евкуров уже менял военную одежду на гражданскую – а теперь должен будет сделать наоборотФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
«Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят». Такими словами военные эксперты оценивают крайне неожиданное кадровое назначение в Минобороны – заместителем Сергея Шойгу стал недавний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Чем займется получивший звание генерал-лейтенанта Евкуров на новом месте? Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем, в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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    Чем зарабатывают президенты на пенсии

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино

               9 июля 2019, 08:45
            Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати  •
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            Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение Госдумы ввести санкции против Грузии.

            «Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало», – написал Пушков в Twitter.

            Он также отметил, что за первый квартал 2019 года объем денежных переводов из России в Грузию составил 122 млн долларов, при этом более 80% (101,6 млн) – это переводы от физических лиц.

            «Те, кто пострадает в Грузии от их прекращения, должны предъявлять претензии не России, а своим властям и собственным русофобобам», – добавил Пушков.

            Ранее был опубликован проект заявления Госдумы о санкциях против Грузии.

            Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

            После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

            Вопрос санкций вновь возник после очередного конфликта, который произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

            После этого власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

            Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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