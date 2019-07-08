Российский регион вызвался принять туристов вместо Грузии

Администрация Краснодарского края сообщила, что местные курорты готовы принять у себя всех туристов, у которых сорвался отпуск из-за прекращения с 8 июля авиасообщения с Грузией.

«Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией - не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого сорвался отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом», – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

По его словам, курорты края примут туриста из любой точки мира с радушием. Губернатор также подчеркнул, что качество вин и минеральной воды на Кубани высоко оценивается и на российском, и на международном рынке, пишет РИА «Новости».

«Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина. Ну, а кто ехал в Грузию пить «Боржоми», уверен, оценят минеральную воду Горячего Ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны: минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней», – добавил Кондратьев.

Ранее Крым выразил готовность стать альтернативой для туристов, которые собирались в 2019 году посетить Грузию.