Депутат Госдумы заявила, что наблюдала конфликт в Донбассе из космоса

Герой России, депутат Госдумы и космонавт Елена Серова на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщила, что смогла пронаблюдать операцию ВСУ в Донбассе.

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», – сказала Серова в ходе заседания, передает радиостанция «Говорит Москва».

Позже в разговоре с радиостанцией депутат пояснила, что не только она, но и другие члены экипажа МКС видели «взрывы и вспышки» в том регионе.

«Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом. Никаких отчетов об этом мы не писали. У меня было время между экспериментами и, подлетев к иллюминатору, я видела это все», – сказала космонавт.

Она добавила, что это было «ужасное зрелище», которое потрясло всех находящихся на борту.

По ее словам, подобные явления из космоса видно очень хорошо.

«Все эти вспышки, всполохи, молнии. Все это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время. В ночное время очень хорошо это видно, потому что электричество выделяет очертания городов, районов», – отметила она.

Серова, реагируя на критику с украинской стороны, отметила, что «украинские товарищи переворачивают все с ног на голову».

«Наши украинские коллеги ведут себя настолько некорректно, делают это регулярно и везде, что пришлось их немного поправить, сказав, что в ответ на их фейковые новости у нас есть конкретная фактура», – добавила депутат.

Она пояснила, что экспедиция, в ходе которой она наблюдала за событиями в Донбассе, началась 26 сентября 2014 года и все военные действия были видны с самого начала.