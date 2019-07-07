Постпред Украины при СЕ призвал не ждать новых санкций Европы против России

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о новом отношении Европы к Киеву и Москве.

Кулеба заявил, что Европа изменила свою риторику и отказывается «наказывать» Россию. Теперь Европа желает развивать отношения с Москвой.

«Это историческая закономерность», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Радио НВ».

Кулеба рассказал, что наблюдает эту тенденцию еще с 2016 года. По его словам, так работает «мировая политика» – «большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся». Затем цикл повторяется.

Теперь «формируется новая модель отношений», в рамках которой Европа готова помогать Украине, но не вводить против России новые санкции.

«Западные партнеры нам говорят: «Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и все такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя», – заявил постпред.

Украинский дипломат рассказал, что в течение полутора лет Европа отказывается вводить новые санкции в отношении Москвы по требованию Украины, а взамен предлагает Киеву проекты помощи и поддержки.

Кулеба призвал направить усилия Украины на то, чтобы Европа не отменила уже существующие санкции против России.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а во вторник Россия заплатила взнос в СЕ.