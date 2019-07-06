Полиция Турции нашла в машине используемое в ядерном оружии вещество

Турецкие полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия.

Находка была обнаружена в провинции Болу. Сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в районе лесного парка Ататюрка, приводит РИА «Новости» заявление администрации провинции.

В ходе обыска правоохранители изъяли 18 граммов калифорния, ввоз, хранение и транспортировка которого требует спецразрешения. Приблизительная стоимость вещества составляет 72 млн долларов.

Найденное вещество было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования. Задержаны пятеро подозреваемых, об их личностях не сообщается.