Стало известно о звонке Пугачевой в РЖД после выходки на вокзале

Певица Алла Пугачева позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных вокзалов РЖД Константину Кравцову после скандальной ситуации на Рижском вокзале, об этом сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Разин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что еще 2 июля был готов приказ об увольнении начальника Рижского вокзала.

«По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу», – добавил он, назвав поступок певицы «по-человечески правильным».

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Напомним, в сети была опубликована видеозапись того, как автомобиль Пугачевой подъехал прямо к поезду.

В РЖД пояснили, что машина ехала по технической платформе №2 и не мешала пассажирам. Однако в РЖД признали, что подъезжать к составам может только спецтехника. Там также сообщили, что провели разъяснительную работу с руководством и сотрудниками Рижского вокзала.

Представитель Пугачевой заявил, что инцидент произошел «в технической зоне, где никому помешать не могли».