Стало известно о звонке Пугачевой в РЖД после выходки на вокзале

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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 90 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 243 комментария

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Стало известно о звонке Пугачевой в РЖД после выходки на вокзале

               6 июля 2019, 14:57
            Фото: кадр из видео
            Текст: Ольга Никитина

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            Певица Алла Пугачева позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных вокзалов РЖД Константину Кравцову после скандальной ситуации на Рижском вокзале, об этом сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

            Разин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что еще 2 июля был готов приказ об увольнении начальника Рижского вокзала.

            «По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу», – добавил он, назвав поступок певицы «по-человечески правильным».

            На ваш взгляд

             
            Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?


            Обсуждение: 122 комментария

            Напомним, в сети была опубликована видеозапись того, как автомобиль Пугачевой подъехал прямо к поезду.

            В РЖД пояснили, что машина ехала по технической платформе №2 и не мешала пассажирам. Однако в РЖД признали, что подъезжать к составам может только спецтехника. Там также сообщили, что провели разъяснительную работу с руководством и сотрудниками Рижского вокзала.

            Представитель Пугачевой заявил, что инцидент произошел «в технической зоне, где никому помешать не могли».

             


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