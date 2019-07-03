В РЖД провели разъяснительную работу после инцидента с Пугачевой

С руководством и сотрудниками Рижского вокзала проведена разъяснительная работа в связи с проездом машины Аллы Пугачевой по перрону, сообщила дирекция вокзалов РЖД.

В сообщении говорится, что «состоялся разбор инцидента», передает РИА «Новости».

Кроме того, в пресс-службе РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала.

Напомним, в сети была опубликована видеозапись того, как автомобиль Пугачевой подъехал прямо к поезду.

В РЖД пояснили, что машина ехала по технической платформе № 2 и не мешала пассажирам. Однако в РЖД признали, что подъезжать к составам может только спецтехника.

Представитель Пугачевой заявил, что инцидент произошел «в технической зоне, где никому помешать не могли».