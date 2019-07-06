В Петербурге началась церемония прощания с подводниками

На Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга проходит прощание с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Проститься с 14 моряками пришли сотни людей. На кладбище прибывают официальные лица, в числе которых главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, заместитель министра обороны – начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также представители городского парламента и правительства, передает ТАСС.

До 13.00 мск доступ на Серафимовское кладбище ограничен. У главного входа на территорию кладбища дежурят сотрудники военной полиции, ГИБДД и кареты скорой помощи. Военный оркестр играет «Журавли», моряки снимают фуражки.

Напомним, все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.