Названо место захоронения погибших в Баренцевом море подводников

Руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин заявил, что погибшие при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате подводники будут похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга.

«Решение по желанию родственников: все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища, рядом с мемориалом погибшим подводникам «Курска». Решение принято. Мемориал будет установлен к годовщине гибели в 2020 году», – передает ТАСС слова Курдина.

Дату и место прощания с подводниками он не назвал.

1 июля на глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате погибли 14 подводников, в том числе два Героя России.

В критической ситуации подводники совершили подвиг. Один из них выпустил из горящего отсека гражданского сотрудника одного из оборонных предприятий и задраил люк, чтобы не допустить распространения огня, а сам вернулся в горящий отсек. Моряки боролись до конца и смогли потушить пожар ценой своих жизней.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар, а остальных десять подводников – орденами Мужества.