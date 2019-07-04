Пентагон нашел оправдание ржавой бронетехнике для военного парада

В министерстве обороны США заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которая будет представлена в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Так там ответили на вопрос о ржавых бронемашинах, появившихся в американской столице.

На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в американском министерстве обороны ответили: «Белый дом попросил именно их».

«Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Пентагона.

Накануне к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне перед Днем независимости доставили первые единицы бронетехники. Вместо обещанных президентом Дональдом Трампом новейших образцов вооружения в столицу США привезли ржавые неисправные бронемашины.