Впечатливший Илона Маска студент-механик из России собрал вторую машину

Студент-механик из Невинномысска Сергей Артюшенко, переделавший ранее «Жигули» для езды обратным ходом, собрал свою вторую машину.

Студент, впечатливший Илона Маска своими «Жигулями», в этот раз улучшил советскую «инвалидную» машину и собрался доехать на ней до Санкт-Петербурга.

«Инвалидка» уверенно выехала в город! Выявилось много недочетов: проблемы с передком и т. д. В ближайшее время будем устранять. Для тех, кто не в курсе: 14-15 августа «инвалидка» должна выехать в Питер. Не спрашивайте, зачем и так далее, так надо. А пока у меня есть две недели, чтобы круглыми сутками доделывать ее, чтобы она смогла уверенно приехать в Питер и показать всем, кто тут папа!» – сообщил Артюшенко в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, после сборки «Жигулей» и размещения видео в интернете на студента составили три административных протокола: за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса.