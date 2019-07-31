Впечатливший Илона Маска студент-механик из России собрал вторую машину

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31 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Подобные акции на Украине происходят ежегодноФото: РИА «Новости»
Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
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              Впечатливший Илона Маска студент-механик из России собрал вторую машину

              31 июля 2019, 20:44

              Текст: Анастасия Норина

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              Студент-механик из Невинномысска Сергей Артюшенко, переделавший ранее «Жигули» для езды обратным ходом, собрал свою вторую машину.

              Студент, впечатливший Илона Маска своими «Жигулями», в этот раз улучшил советскую «инвалидную» машину и собрался доехать на ней до Санкт-Петербурга. 

              «Инвалидка» уверенно выехала в город! Выявилось много недочетов: проблемы с передком и т. д. В ближайшее время будем устранять. Для тех, кто не в курсе: 14-15 августа «инвалидка» должна выехать в Питер. Не спрашивайте, зачем и так далее, так надо. А пока у меня есть две недели, чтобы круглыми сутками доделывать ее, чтобы она смогла уверенно приехать в Питер и показать всем, кто тут папа!» – сообщил Артюшенко в социальной сети «ВКонтакте».

              Напомним, после сборки «Жигулей» и размещения видео в интернете на студента составили три административных протокола: за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса.


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