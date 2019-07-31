Швеция решила присоединиться к платежной системе для расчетов с Ираном в обход США

Швеция надеется продолжить торговлю с Ираном, поэтому планирует присоединиться к платежному механизму INSTEX, заявил шведский посол в России Петер Эриксон.

«Как я понимаю, подключились пока только три страны – Франция, Германия и Великобритания, но этот механизм будет открыт и для других членов ЕС. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. Мы хотели бы продолжать торговлю с Ираном, мы поддерживаем СВПД», – цитирует РИА «Новости» Эриксона.

По его словам, торговля между Швецией и Ираном успешно двигалась в первое время после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки. у Швеция все еще надеется, что ситуация наладится.

Ранее Россия подсказала ЕС способ, как повысить шансы на спасение ядерной сделки с Ираном.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. В Кремле заявляли, что создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном является важным проектом, и Россия следит за его развитием.