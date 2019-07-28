Россия подсказала ЕС способ повысить шансы на спасение ядерной сделки с Ираном

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что шансы на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе существенно повысятся, если европейский платежный механизм INSTEX будет открыт для третьих стран.

Замглавы МИД России в преддверии заседания Совместной комиссии в Вене по выполнению иранской ядерной сделки призвал «разобраться, что представляют сигналы от высокопоставленных представителей европейской внешнеполитической службы, что INSTEX может быть раскрыт для третьих стран – для обслуживания в том числе сделок с нефтью», передает РИА «Новости».

«Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся. Мы к этому давно призываем, и если сейчас произойдет какой-то сдвиг в нужном направлении, конечно, это станет важным результатом предстоящего мероприятия», – заявил Рябков.

По его словам, в ходе встречи совместной комиссии в Вене по СВПД стороны «несомненно столкнутся с ситуацией, когда иранские коллеги вполне справедливо и обоснованно будут критиковать европейцев, прежде всего, за недоработки», применительно к механизму INSTEX.

По мнению замглавы МИД России, «нужно удвоить усилия в русле практической реализации того, о чем было сказано высоким представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности госпожой [Федерикой] Могерини применительно к механизму INSTEX, который ЕС и «евротройка» (Великобритания, Германи, Франция) вроде бы начинают рассматривать в качестве пригодного для использования при обслуживании сделок с иранской нефтью и для открытия к третьим странам», передает ТАСС.

«Это то, к чему мы давно призывали, мы рассчитываем, что за такими сигналами последуют практические шаги», – подчеркнул Рябков.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что внеочередная встреча созвана специально по инициативе европейских участников сделки. «Коль скоро «евротройка» пошла на этот шаг, мы вправе ожидать, что именно представители указанных стран озвучат если не программу действий по сохранению сделки, то по крайней мере реалистичной оценки того, как нам вместе оборонять СВПД от продолжающихся наскоков деструктивной политики, прежде всего США», – отметил Рябков.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. В Кремле заявляли, что создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном является важным проектом, и Россия следит за его развитием.

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