Россия подсказала ЕС способ повысить шансы на спасение ядерной сделки с Ираном

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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идёт протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
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В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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          • Он еще более усилит политику русофобии

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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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              Россия подсказала ЕС способ повысить шансы на спасение ядерной сделки с Ираном

              28 июля 2019, 01:34

              Текст: Антон Никитин

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              Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что шансы на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе существенно повысятся, если европейский платежный механизм INSTEX будет открыт для третьих стран.

              Замглавы МИД России в преддверии заседания Совместной комиссии в Вене по выполнению иранской ядерной сделки призвал «разобраться, что представляют сигналы от высокопоставленных представителей европейской внешнеполитической службы, что INSTEX может быть раскрыт для третьих стран – для обслуживания в том числе сделок с нефтью», передает РИА «Новости».

              «Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся. Мы к этому давно призываем, и если сейчас произойдет какой-то сдвиг в нужном направлении, конечно, это станет важным результатом предстоящего мероприятия», – заявил Рябков.

              По его словам, в ходе встречи совместной комиссии в Вене по СВПД стороны «несомненно столкнутся с ситуацией, когда иранские коллеги вполне справедливо и обоснованно будут критиковать европейцев, прежде всего, за недоработки», применительно к механизму INSTEX.

              По мнению замглавы МИД России, «нужно удвоить усилия в русле практической реализации того, о чем было сказано высоким представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности госпожой [Федерикой] Могерини применительно к механизму INSTEX, который ЕС и «евротройка» (Великобритания, Германи, Франция) вроде бы начинают рассматривать в качестве пригодного для использования при обслуживании сделок с иранской нефтью и для открытия к третьим странам», передает ТАСС.

              «Это то, к чему мы давно призывали, мы рассчитываем, что за такими сигналами последуют практические шаги», – подчеркнул Рябков.

              Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что внеочередная встреча созвана специально по инициативе европейских участников сделки. «Коль скоро «евротройка» пошла на этот шаг, мы вправе ожидать, что именно представители указанных стран озвучат если не программу действий по сохранению сделки, то по крайней мере реалистичной оценки того, как нам вместе оборонять СВПД от продолжающихся наскоков деструктивной политики, прежде всего США», – отметил Рябков.

              Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. В Кремле заявляли, что создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном является важным проектом, и Россия следит за его развитием.

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