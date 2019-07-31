На переправе в Туве после гибели 10 человек построили мост

В селе Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы, где при пересечении реки на внедорожнике погибли 10 человек, построили мост, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«В поселке, откуда были погибшие в ДТП, построили новый мост через реку», – приводит РИА «Новости» слова представителя правительства.

Отмечается, что новый мост построен на въезде в поселок в нескольких километрах от места трагедии.

В свою очередь, глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что побывал в селе Шуй и встретился с родными погибших.

Напомним, в середине июля в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». Причиной остановки машины на реке стал заглохший двигатель.

Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву. В Туве был объявлен траур.