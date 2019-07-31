Киев предостерегли от желания создать ракеты для удара по Москве

Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так он прокомментировал заявление ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о том, что стране нужны ракеты, способные поражать цели в России, передает RT.

«Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя», – заявил депутат.

Кроме того, Шерин усомнился в соответствии украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана занимаемой должности. Он добавил, что Киев не может получить оружие подобного уровня и от стран – членов НАТО.

«Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина – не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», – сказал он.

Ранее Богдан заявил, что Украине нужны ракеты, способные достать до Москвы и Санкт-Петербурга.