В Пентагоне выступили за размещение ядерных зарядов малой мощности на АПЛ для сдерживания России

Претендент на пост замглавы американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен заявил, что размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США сдерживает Россию, но этого недостаточно.

«У нас на сегодня есть ядерные заряды малой мощности в воздушной составляющей нашей триады. Это самый гибкий элемент триады, но ему все равно требуется время, чтобы достичь цели... Когда мы обсуждали ядерную доктрину, мы решили, что у нас должно быть очень небольшое количество ядерного оружия малой мощности на наших подводных лодках, которые могут быстро нанести ответный удар в случае такого сценария со стороны России. Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает. Я уверен в этом, потому что президенту (РФ Владимиру) Путину это не нравится», – заявил Хайтен на слушаниях в сенате по его назначению, передает РИА «Новости».

По мнению генерала, размещение ядерных боеголовок на подлодках не ставит их под угрозу. Он добавил, что этого недостаточно для сдерживания России, и военным США нужно больше возможностей для этого.

«Важно также знать, что мы размещаем это в рамках СНВ-3, а российской ядерное оружие малой мощности находится не в рамках СНВ-3. У нас по-прежнему 1550 развернутых единиц ядерного оружия, небольшая его часть – это заряды малой мощности», – уточнил генерал.

Хайтен пояснил, что это решение было принято из-за того, что Россия оставила за собой право на использование оружия с ядерными зарядами малой мощности на поле боя.

Ранее сообщалось, что Россия и США проинспектировали друг друга в рамках СНВ-3.

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявлял в июле, что Россия бросает вызов американской концепции ядерного сдерживания.