Советника президента Ирана приговорили к смертной казни

Бывший мэр Тегерана, советник президента страны Хасана Роухани Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни в Иране за убийство супруги.

Чиновник сам явился в полицию, где рассказал, что убил супругу из-за семейных проблем. Его жена – Митра Наджафи – была застрелена в конце мая у себя дома, передает «Ридус» со ссылкой на агентство Tasnim.

Суд приговорил Мохаммада Али Наджафи, согласно исламскому праву, к кисасу – наказанию, равному по тяжести совершенному деянию.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.

Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. Также он возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в каких странах применяется смертная казнь.