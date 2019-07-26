В каких странах применяют смертную казнь?

Во многих. И банальной инъекцией в основном дело не ограничивается.

Конгресс США 25 июля объявил о том, что возвращается к практике казней, санкционированных на государственном уровне. Впервые с 2003 года власти страны, а не только отдельных штатов, будут решать, кого именно стоило бы казнить.

В заявлении на сайте американского минюста говорится, что свой выбор они решили остановить на пятерых «совершивших самые ужасные преступления» – на убийцах и насильниках детей и пожилых людей.

Кроме того, среди закрепленных законом нововведений – смена вещества для смертельных инъекций. Теперь казнить людей в США будет принято с использованием одного пентобарбитала, а не «техасского коктейля» из трех разных веществ. На «коктейль» неоднократно жаловались правозащитники и родственники казнимых – они утверждали, что такая процедура слишком болезненна.

И если казни, санкционируемые на федеральном уровне – это в некоторой степени нонсенс, не стоит думать, что такая мера наказания в принципе редкое явление для США.

Только в прошлом году в Штатах казнили 25 человек, причем двоих – в Теннесси – вообще на электрическом стуле. В 2019 году казнено уже 10 человек, еще 22 – на очереди.

Способ казни может отличаться в зависимости от штата – везде заключенному положена смертельная инъекция, но в некоторых регионах у него есть альтернатива: электрический стул (6 штатов), газовая камера (2 штата), расстрел (3 штата) и повешение (1 штат, Нью-Хэмпшир). Федеральному правительству, кстати, запрещено использовать другие способы, кроме инъекции.

Помимо США смертная казнь официально разрешена еще в 56 странах мира, еще чуть более чем в 30 ее либо просто де-факто не используют, либо на нее установлен мораторий – то есть там она не запрещена, но и не применяется. В числе последних и Россия, где казней не было с конца 90-х годов.

В 54 странах в прошлом году вынесли смертные приговоры, но это не означает, что везде их в итоге приведут в исполнение. Что касается тех государств, где действительно активно (или не очень) казнят людей, то в 2018 году их было 20: Китай (сильно за тысячу человек), Иран (253), Саудовская Аравия (149), Вьетнам (85), Ирак (52), Египет (43), США (25), Япония (15), Пакистан (14), Сингапур (13), Сомали (13), Южный Судан (7), Белоруссия (4), Йемен (4), Афганистан (3), Ботсвана (2), Судан (2), Тайвань (1), Таиланд (1), КНДР (?).

Точных цифр по Китаю нет, поскольку это закрытая информация, но различные правозащитники называют цифры от 1 до 5 тысяч казненных в год. И если раньше в стране могли расстрелять даже за кражу или мошенничество, то сейчас список таких «смертельных» статей постепенно сокращается. Да и саму процедуру тоже изменили – раньше осужденным стреляли в затылок, а сейчас китайские власти сделали выбор в пользу «более гуманной» инъекции. Причем проводят ее в специальных фургонах – это объясняется тем, что благодаря этим автомобилям регионам не нужно тратить лишних денег на специальные помещения для казней.

В Европе единственной страной, где используют высшую меру наказания, все еще остается Белоруссия. И хотя критика со стороны ЕС не утихает, приговоры по-прежнему приводят в исполнение. Последний раз был совсем недавно – в июне 2019 года. Сейчас преступников казнят на территории тюрьмы, в специальном помещении, а в 90-е это происходило в лесу, прямо у вырытых могил.

Расстрел и смертельная инъекция – самые распространенные в мире способы казни, но далеко не единственные.

Во многих мусульманских странах все еще популярно закидывание камнями – его иногда применяют в Сомали, Йемене, Судане, Иране, Саудовской Аравии. Аравийцы вообще не ограничивают себя в выборе – в апреле этого года в Эр-Рияде произошла массовая казнь «причастных к терроризму», где большую часть осужденных обезглавили, некоторых – распяли. Причем затем несколько тел выставили на всеобщее обозрение – «в назидание другим». В Иране же, например, наряду с публичным повешением практикуется и сбрасывание со скалы. Правда, только в отношении гомосексуалистов.

Общее число казней в мире не сказать, что снижается. И хотя Amnesty International и отмечает, что в 2018 году в исполнение привели на 31% меньше приговоров, чем годом ранее, все равно за последнее десятилетие цифры держатся в одном диапазоне. И все за счет всего 5 стран – Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама и Ирака, на которых приходится подавляющее большинство всех казней в мире.