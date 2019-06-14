ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Чем британский спецназ опасен для России

Перед британским спецназом поставят задачу бороться с «тайными действиями» МосквыФото: Ints Kalnins/Reuters
Военный спецназ Британии переориентируют на противостояние России. Вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке элитных военных начнут использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке. Насколько опасны намерения Лондона и чем может ответить Россия? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

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            ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

            14 июня 2019, 23:58

            Текст: Антон Антонов

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            Минск должен ввести мораторий на смертную казнь, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

            Она подчеркнула, что ЕС выступает против смертной казни «при любых обстоятельствах». ЕС считает, что Минск должен «ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», передает ТАСС.

            Косьянчич со ссылкой на Всеобщую декларацию прав человека заявила о «неотъемлемом праве на жизнь». Кроме того, по ее словам, сохранение смертной казни «противоречит международным обязательствам» Белоруссии.

            13 июня в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор. 

            В течение последних 20 лет в Белоруссии казнили свыше 400 человек. Она остается последней европейской страной, применяющей смертную казнь.


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