ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Минск должен ввести мораторий на смертную казнь, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Она подчеркнула, что ЕС выступает против смертной казни «при любых обстоятельствах». ЕС считает, что Минск должен «ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», передает ТАСС.

Косьянчич со ссылкой на Всеобщую декларацию прав человека заявила о «неотъемлемом праве на жизнь». Кроме того, по ее словам, сохранение смертной казни «противоречит международным обязательствам» Белоруссии.

13 июня в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор.

В течение последних 20 лет в Белоруссии казнили свыше 400 человек. Она остается последней европейской страной, применяющей смертную казнь.