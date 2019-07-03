На Украине заявили о незаконной регистрации кандидатами в Раду Саакашвили и Шария

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, блогер Анатолий Шарий, экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин зарегистрировались кандидатами в депутаты Верховной рады с нарушениями, так как не проживали на территории Украины, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«По Шарию судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года, по сообщению рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды», – сообщила Сарган в своем Facebook.

Норму об обязательном проживании в течении последних пяти лет на Украине нарушили зарегистрированные кандидатами Клюев, Саакашвили и Кузьмин.

Сарган отметила, что Саакашвили был лишен гражданства и жил больше года не на Украине.

«Несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по партийному списку», – подчеркнула она.

«По поводу бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина: еще 20 июня 2019 на имя заместителя председателя ЦИК Радченко было направлено письмо за подписью заместителя генерального прокурора, в котором было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя генерального прокурора Украины , заместителя Секретаря СНБОУ Р.Р. Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем», – сказала пресс-секретарь.

В письме указывалось, что установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины «не представлялось возможным», он был объявлен в розыск, отметила Сарган.

Следствие предполагает, что Кузьмин может находиться в России, сказала пресс-секретарь.

«Этот «кандидат» тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий», – указала Сарган.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий обратился с запросом в ГПУ, СБУ и госпогранслужбу с требованием предоставить сведения о пребывании экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария на Украине.

Напомним, во вторник ЦИК Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Раду блогера Шария, а также Клюева.

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