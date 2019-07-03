На Украине начали искать повод для снятия Шария с выборов

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился с запросом в ГПУ, СБУ и госпогранслужбу с требованием предоставить сведения о пребывании экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария на Украине.

«Это (их регистрация) грубое нарушение закона и справедливости, поскольку есть очевидный факт, что они в последние пять лет не находились на Украине», – сообщил Парубий в Facebook.

По его словам, это дает основания ЦИК отменить решение об их регистрации. Поэтому он обратился с запросом к силовым структурам с требованием немедленно предоставить ведомости о нахождении этих лиц на территории Украины.

Парубий надеется, что ведомства как можно скорее предоставят эту информацию.

Напомним, во вторник ЦИК Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Раду блогера Шария, а также Клюева.

Ранее ЦИК уже отказывался регистрировать их в качестве кандидата в депутаты Рады, поскольку украинская конституция требует от кандидатов в нардепы жить на Украине последние пять лет. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.