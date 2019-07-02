Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную раду блогера Анатолия Шария, сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

ЦИК приняла решение большинством голосов в рамках исполнения постановления Верховного суда, передает ТАСС.

Ранее ЦИК уже отказывался регистрировать блогера в качестве кандидата в депутаты Рады. Указывается, что украинская конституция требует от кандидатов в нардепы жить на Украине последние пять лет, а «Шарий более пяти лет назад выехал за границу», где и «проживает длительное время».

Напомним, Шарий сообщил о намерении участвовать в выборах 6 июня. Он объявил о том, что зарегистрировал политическую «Партию Шария». В июне он сообщил, что соцсеть Facebook блокирует записи и страницы его партии.