Шарий рассказал о планах по проникновению в Верховную раду

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что готов создать собственную политическую партию для участия на выборах в Верховную раду Украины.

«Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда», – заявил Шарий в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в его организации будут только новые лица, ранее не известные в политике.

«От трех политсил мне поступили предложения войти в первые пятерки избирательных списков, также поступило предложение идти по мажоритарному округу. Я очень благодарен за доверие, но мы пойдем своим путем, и пусть он окажется неверным, он будет нашим», – добавил медиаэксперт.

Проведение выборов в украинский парламент планировалось на октябрь 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, соответствующий указ вступил в силу 23 мая.